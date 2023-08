Firmato il compromesso, il parcheggio di Arma di Taggia riapre con Amaie Energia

Da domani mattina il parcheggio sopra la Darsena di Arma di Taggia, aprirà sotto la nuova gestione di Amaie Energia. Il compromesso per la vendita è stato siglato in queste ore, sancendo di fatto il primo passo, verso il futuro passaggio finale della proprietà.

Il posteggio tornerà ad essere a pagamento da domani, dopo anni in cui è rimasto gratuito ma in balia di degrado e incuria a causa anche della messa in liquidazione di Area 24, l'ex proprietaria. Il cambio di passo nella gestione degli spazi è apparso subito chiaro. In poche ore sono state installate sbarre d'accesso, macchinette per la bigliettazione e telecamere per la videosorveglianza. La tariffa oraria del posteggio è di 1,20 l’ora, la società sta vagliando l’ipotesi di introdurre abbonamenti, le valutazioni verranno effettuate sia in base alle richieste che perverranno, sia in base agli equilibri della struttura.

La tariffazione verrà ufficializzata domani ma stando ai bene informati si parla di soglie di circa 1 euro all'ora. Il ritorno del sistema a pagamento ha generato un certo scontento, oltre a prendere alla sprovvista residenti e turisti. Va detto che si tratta di un posteggio privato e non pubblico, peraltro in pieno centro, quindi si paga il servizio come in qualsiasi altra località turistica, L'obiettivo dell'operazione come confermato dalla futura nuova proprietà, Amaie Energia, è di arrivare a restituire un'area riqualificata alla comunità, ponendo fine alle situazioni di pericolo e oggettivo degrado che erano sotto gli occhi di tutti. Di contro, parte dell'introito derivante dai ticket del parcheggio sarà reinvestito nella manutenzione della pista ciclabile.