Arma di Taggia: parcheggio Area 24, Federico "Sindaco e Giunta senza visione strategica"

“E’ argomento di discussione da alcuni giorni: il parcheggio in possesso di Area 24, in Arma di Taggia zona Darsena, passerà a breve in proprietà ad Amaie Energia e Servizi (QUI), che sta già operando sulla zona. Un investimento che doveva essere realizzato, invece, dalla nostra Amministrazione comunale. A qualsiasi prezzo”. Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione Giuseppe Federico sul parcheggio di Area 24.

“Stiamo parlando di una zona altamente strategica – prosegue - perchè fondamentale per lo sviluppo del turismo, utile per incentivare nuovi investimenti di privati, indispensabile per tutti i cittadini. Un’opportunità unica, che avrebbe portato il Comune a risolvere direttamente e senza contrattazioni e convenzioni, alcune criticità: spostamento definitivo del mercato del lunedì in quella zona, incassare le tariffe dei parcheggi, riservare gratuitamente oppure a prezzi simbolici una quota degli stessi per i residenti, utilizzare la zona per organizzare eventi e manifestazioni, in un’ottica di riqualificazione e rilancio dell’intera Darsena”.

“Un Sindaco ed una Giunta – termina Federico - con evidenti carenze di visione strategica e con grossi problemi di liquidità. E’ ormai un dato di fatto che si preferisca far gestire beni demaniali (vedi spiagge) ed investimenti patrimoniali fondamentali, ad altri soggetti. Questa amministrazione, non riesce neanche a garantire i più semplici interventi di manutenzione, e quando le segnalazioni e le proteste dei cittadini aumentano, il problema viene affrontato ‘sventolando’ la minaccia di chiusura di giardini e strade”.