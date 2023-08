Agosto Medievale a Ventimiglia, Campu vince la Regata dei Sestieri e il Palio comunale (Foto e video)

Il sestiere Campu vince la Regata dei Sestieri e il Palio Comunale. In occasione dell'Agosto Medievale, ieri pomeriggio, a Ventimiglia è andata in scena la competizione tra i Sestrieri cittadini con gozzi liguri, sul miglio marino, un'antica tradizione che anche quest'anno è stata rispettata nonostante la gara sia stata spostata di un giorno a causa del mare mosso.

I festeggiamenti sono proseguiti poi in serata con la Notte del Guiderdone. Esibizioni degli sbandieratori, il corteo storico lungo le vie cittadine, le taverne, animazioni, giocoleria, musica, spettacolo e il mercato medievale hanno animato il centro storico. Residenti e turisti hanno potuto assaggiare le prelibatezze proposte nelle taberne a cura de li Osti del centro storico. Si sono, inoltre, tenute in piazza della Cattedrale le premiazioni della rievocazione storica con l’assegnazione del Palio comunale che è stato consegnato al sestiere Campu. Per l'interpretazione sono stati dati 15 punti alla Ciassa, 17,5 punti alla Marina, 15,5 punti all'Auriveu, 17 al Campu, 18 punti al Burgu e 19 punti al Cuventu. Per la scenografia sono stati assegnati 15 punti alla Ciassa, 15,5 punti all'Auriveu, 16,5 punti alla Marina e al Campu, 17,5 punti al Burgu e 19 al Cuventu. Per la tematica sono stati dati 16 punti al Burgu e all'Auriveu, 17,5 punti al Cuventu, 18 punti alla Ciassa e al Campu e 19,5 punti alla Marina. Per la fedeltà storica il Burgu ottiene 16,5 punti, 17 punti l'Auriveu e la Ciassa, 18,5 punti per il Cuventu e Campu e 19 punti alla Marina. Facendo la somma dei punti vi sono in classifica Cuventu, Marina, Campu, Burgu, Ciassa, Auriveu. La Regata dei Sestieri si è conclusa con Campu, Marina e Burgu sul podio e a seguire Auriveu, Ciassa. Erano presenti, per l'occasione, il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta, gli assessori Serena Calcopietro e Adriano Catalano, i consiglieri comunali Simone Bertolucci e Frankina Bonadonna, i cittadini e le autorità civili e militari.

L’evento è stato organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia. Per l’occasione erano previste aperture straordinarie al civico museo archeologico Girolamo Rossi, che ha proposto una visita guidata a tema, e alle chiese mentre nella “Sala delle Volte” in piazza del Canto è stata allestita un’esposizione di abiti storici. La manifestazione è riuscita in sicurezza grazie al lavoro costante della Protezione civile e delle forze dell'ordine.