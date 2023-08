L'Agosto Medievale anima Ventimiglia con taverne, costumi, spettacoli e mercatini (Foto e video)

L’Agosto Medievale anima Ventimiglia Alta. Nel fine settimana ambientazioni, taverne, costumi, animazioni, spettacoli di danze, giocoleria, intrattenimenti musicali, cantastorie e il mercato medievale con prodotti artigianali e degustazioni hanno fatto tornare indietro nel tempo il centro storico.

Sabato è andata in scena la Notte del Corsaro Nero e delle Corporazioni, domenica, invece, la Notte del Corsaro Nero e delle botteghe Erranti. Residenti e turisti hanno potuto assaggiare sapori intemeli alla Taverna “A vurpàira” e degustare piatti tipici locali seguendo il percorso lungo i carugi della città alta e nelle taberne a cura de li Osti del centro storico. Nella piazza della Cattedrale è stato allestito, inoltre, un attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici.

La manifestazione è riuscita in sicurezza grazie al lavoro costante della Protezione civile delle forze dell'ordine alle quali è stato dedicato uno spazio. Era presente, infatti, uno stand della polizia di frontiera di Ventimiglia che con diverse iniziative ha avvicinato bimbi e adulti incuriositi dal loro mondo. Chi voleva ha potuto farsi prendere le impronte e avere informazioni sull'operato della polizia di frontiera guidata dal dirigente Martino Santacroce. I bambini, inoltre, hanno potuto partecipare a un concorso di disegni. I cinque più belli verranno successivamente premiati.

Si terrà questa sera, dalle 18, invece, la regata dei Sestieri in programma ieri. La competizione tra i Sestrieri cittadini con gozzi liguri, sul miglio marino, per l’assegnazione del Palio Marinaro è stata posticipata a causa del mare mosso. I festeggiamenti proseguiranno poi in serata, dalle 19, con la Notte del Guiderdone. Vi saranno esibizioni degli sbandieratori, il corteo storico lungo le vie cittadine, le taverne, animazioni, giocoleria, musica, spettacolo e il mercato medievale. Si terranno, inoltre, in piazza della Cattedrale le premiazioni della rievocazione storica con l’assegnazione del Palio comunale.

L’evento è organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia. Per l’occasione sono previste aperture straordinarie al civico museo archeologico Girolamo Rossi, che propone una visita guidata a tema, e alle chiese mentre nella “Sala delle Volte” in piazza del Canto vi sarà un’esposizione di abiti storici.