Agosto Medievale a Ventimiglia, le Notti di Mediestate e delle Perseidi animano il centro storico (Foto e video)

Taverne, animazioni, danze e mercato medievale, ieri sera, hanno animato il centro storico di Ventimiglia. È riuscita la prima serata delle Notti di Mediestate e delle Perseidi che rientra all'interno delle iniziative dell’Agosto Medievale.

Costumi, taverne, abiti e giochi a tema hanno catapultato nel passato i tanti residenti e turisti che hanno potuto assaggiare sapori intemeli alla Taverna “A vurpàira” e degustare piatti tipici locali seguendo il percorso lungo i carugi della città alta.

Questa sera, a partire dalle 19, la città alta tornerà nuovamente indietro nel tempo all’epoca di Renata Savoia Lascaris (1534-1587). Spettacoli di danze, animazioni, giocoleria, musici, giochi storici, strumenti di tortura, cantastorie e le taberne a cura de li Osti del centro storico faranno tornare i presenti nel passato. In via al Capo vi sarà il mercato medievale con prodotti artigianali.

L’evento è organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia. Per l’occasione sono previste aperture straordinarie al civico museo archeologico Girolamo Rossi, che proporrà una visita guidata a tema, e alle chiese mentre nella “Sala delle Volte” in piazza del Canto vi sarà un’esposizione di abiti storici.