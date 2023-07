Sanremo: per l’RDS Summer Festival si potrà posteggiare sulla ciclabile in corso Trento e Trieste

Per la tappa sanremese dell’RDS Summer Festival sono attese migliaia di presenze in città, motivo per il quale il Comune ha predisposto una serie di aree parcheggio aggiuntive e Riviera Trasporti ha predisposto corse speciali.

Tra le zone di parcheggio in deroga alle norme ci sarà anche quella di corso Trento e Trieste, tra la Capitaneria e il Morgana. Il Comune e la Polizia Municipale hanno deciso di consentire la sosta sulla pista ciclabile fino alle 20 di domenica sera, così come suggerito nei giorni scorsi dal direttivo cittadino di Confesercenti.

Una soluzione che consentirà la sosta di alcune decine di auto in pieno centro. Per chi arriverà a Sanremo da fuori l’invito resta, comunque, quello di utilizzare le aree di sosta in Valle Armea e alla stazione ferroviaria di Arma di Taggia per poi utilizzare i pullman RT per raggiungere il centro. L’azienda, in accordo con il Comune, ha previsto un pullman ogni 20 minuti.