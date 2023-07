Sanremo: RDS Summer Festival, Confesercenti chiede la deroga per il posteggio sulla ciclabile

In città sta per arrivare l'RDS Summer Festival, evento che prevede la presenza di oltre 10 mila persone tra venerdì e sabato.

Il Comune ha studiato una serie di misure per la sosta delle auto, ma Confesercenti avanza ora una nuova proposta.

“In occasione delle due giornate di eventi di RDS in piazza a Sanremo - scrivono dall'associazione - viste le ottime previsioni di afflusso di persone che si prevede, grazie ad una manifestazione di successo, Confesercenti cittadina, nel complimentarsi con l'amministrazione comunale e la Regione Liguria, considerato che tale evento comporterà la riduzione delle aree di sosta, ha chiesto al sindaco di poter modificare la viabilità cittadina consentendo in deroga, la sosta delle autovetture lungo la ciclabile di via Nazario Sauro nel tratto tra la sede dello Yacht Club e il Morgana”.