Sanremo: RDS Summer Festival, superate le 10 mila prenotazioni per lo show

È iniziato il conto alla rovescia per le due serate dell’RDS Summer Festival che porteranno in città migliaia di giovani venerdì e sabato. Una due giorni di concerti come in città non si vedeva da tempo con nomi di rilievo nel panorama musicale nazionale e internazionale. E i primi numeri confermano la buona riuscita dell’evento.

A oggi le prenotazioni dei biglietti (gratuiti) hanno superato quota 10mila: 5 mila per il venerdì e 5.500 per il sabato. Venerdì 28 si esibiranno Sethu, Paola&Chiara, Rocco Hunt e Sophie And The Giants. Sabato 29 saliranno sul palco Aaron, Cioffi, Gianmaria, Ana Mena e Francesca Michielin.

Intanto proseguono i preparativi per organizzare la città in vista del grande evento. Il Comune sta pianificando gli ultimi dettagli come l’organizzazione delle navette che consentiranno al pubblico di parcheggiare in Valle Armea potendo poi raggiungere il centro grazie ai bus messi a disposizione da Riviera Trasporti per la due giorni. L’organizzazione è la stessa già adottata negli anni per il Corso Fiorito.

La zona del concerto (lungomare Italo Calvino e via Adolfo Rava), sia venerdì sia sabato, resterà inalterata sino alle 13, poi si chiuderà l’accesso. Mentre piazzale Dapporto sarà chiuso da inizio settimana. Il mercato bisettimanale si svolgerà regolarmente martedì e sabato.