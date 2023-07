Sanremo: sul lungomare prende forma il palco dell’RDS Summer Festival

Sta per scadere il conto alla rovescia per tappa sanremese dell’RDS Summer Festival. Grazie all’accordo tra l’emittente, il Comune di Sanremo e Regione Liguria in città arriveranno grandi artisti di portata nazionale e internazionale per due giorni di grande musica in piazzale Dapporto domani e sabato.

In queste ore sta prendendo forma il palco sul lungomare insieme alle strutture che accompagneranno lo spettacolo. Le prenotazioni (gratuite sul sito di RDS) per le due serate hanno superato quota 10 mila: circa 5 mila per venerdì e oltre 5.500 per sabato. Domani si esibiranno Sethu, Paola&Chiara, Rocco Hunt e Sophie And The Giants mentre sabato saliranno sul palco Aaron, Cioffi, Gianmaria, Ana Mena e Francesca Michielin.

Per accogliere al meglio le migliaia di persone in arrivo, il Comune di Sanremo ha organizzato insieme a Riviera Trasporti una serie di corse straordinarie per un servizio bus con fermate dedicate ogni 20 minuti dalle 17 sino alla fine del servizio alle 2 circa. È stata potenziata la linea 13 “Sanremo-Taggia” (e ritorno) che passerà all'interno del Mercato dei Fiori a Bussana e accanto al parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia dove saranno allestite due aree parcheggio per chi arriverà in auto.

Il consiglio è quello di lasciare l’autovettura: al parcheggio della stazione di Taggia e prendere il bus per raggiungere Sanremo; al Mercato dei Fiori (via Quinto Mansuino 12, Valle Armea) e recarsi alla fermata del bus che insiste su via Frantoi Canai (lato Levante) per prendere il bus e raggiungere Sanremo.