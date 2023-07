Sanremo accoglie l’RDS Summer Festival: ecco come cambia la viabilità

Come cambierà Sanremo nei due giorni dell’RDS Summer Festival? Il grande evento porterà in città circa 7 mila persone per le due serate del 28 e del 29 luglio con il palco montato in piazzale Carlo Dapporto. Una organizzazione di grande portata che inevitabilmente comporterà alcune modifiche alla circolazione, alla sosta e ai trasporti.

Già da lunedì 24 saranno chiusi i parcheggi (con sgombero dei veicoli presenti) sul lungomare Italo Calvino, in via Adolfo Rava e sul piazzale Carlo Dapporto. Le altre direttrici della zona non dovrebbero subire particolari variazioni e l’Aurelia resterà sempre aperta. Nella zona del porto il transito sarà interrotto all’altezza della rotatoria di Pian di Nave all’incrocio con corso Mombello.

La pista ciclabile resterà sempre aperta ai pedoni, mentre sarà chiusa al transito delle biciclette dalle 17 in entrambi i giorni.

Il nodo cruciale sarà quello dei parcheggi. Senza piazza Eroi e senza il lungomare la carenza di posti auto si farà sentire, motivo per il quale il Comune sta cercando soluzioni sulla falsa riga di quelle adottate per il Corso Fiorito. Saranno allestite aree parcheggio nella zona del Mercato dei Fiori in valle Armea e, grazie alla collaborazione con Riviera Trasporti, i bus faranno da navetta verso il centro. Palazzo Bellevue, inoltre, è al lavoro con il Comune di Taggia per trovare altre soluzioni in zona.

L'azienda del trasporto pubblico, inoltre, metterà a disposizione corse extra per i due giorni.

Capitolo sicurezza. Al netto di tutti i presìdi che saranno messi in atto dall’organizzazione, la Polizia Locale di Sanremo emanerà l’ordinanza per il divieto di introduzione di bottiglie di vetro e lattine nell’area del concerto. Per il momento non si hanno notizie di ordinanze che vietino la vendita di alcolici.

Sia al martedì che al sabato il mercato si svolgerà regolarmente anche sul lungomare.