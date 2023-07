Sanremo è pronta per la tappa dell’RDS Summer Festival: “Attese 7mila persone”

Ana Mena, Aaron, Cioffi, Colla Zio, Francesca Michielin, gIANMARIA, Paola&Chiara, Rocco Hunt, Sethu e Sophie & The Giants. Sono i grandi artisti di portata nazionale e internazionale che il 28 e il 29 luglio saliranno sul palco allestito in piazzale Carlo Dapporto per la tappa sanremese dell’RDS Summer Festival. Il grande evento organizzato dall’emittente radiofonica è arrivato nella Città dei Fiori grazie alla collaborazione di Regione Liguria e Comune di Sanremo. È il fiore all’occhiello dell’estate sanremese e riporta la città al centro della grande musica, dove merita di stare.

Le tappe precedenti dell'RDS Summer Festival hanno sempre registrato il tutto esaurito con numeri vicino alle 10 mila presenze nelle altre tappe della manifestazione.

Il Comune di Sanremo sta lavorando insieme alla Prefettura per preparare la zona del piazzale Dapporto a ospitare circa 7 mila persone. Previsto anche un servizio straordinario di Riviera Trasporti.

Per l'organizzazione della tappa sanremese dell'RDS Summer Festival il Comune di Sanremo ha partecipato con una somma di 65 mila euro, mentre da Regione Liguria ne sono arrivati 50 mila.



A pochi giorni dall’accensione dei microfoni questa mattina la tappa sanremese dell’RDS Summer Festival è stata presentata in Comune dal sindaco Alberto Biancheri insieme all’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi, all’assessore regionale Marco Scajola, al General manager di RDS Massimiliano Montefusco e al presidente di Lux Holding Roberto Fantauzzi. I presentatori delle due serate saranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi, voci del pomeriggio di RDS in onda tutti i giorni dalle 15 alle 19.

“Un altro grande appuntamento pronto ad arricchire ancora di più la già ampia offerta di eventi dell'estate ligure, nella città che rappresenta al meglio la storia della musica e della canzone italiane, Sanremo - commenta il presidente e assessore alla Cultura di Regione Liguria Giovanni Toti - una serata all'insegna di grandi artisti del panorama musicale italiano, pronta a portare in città tanti spettatori e appassionati, segno di come il settore degli eventi e dei concerti sia sempre più strategico anche nell'ottica della promozione del territorio”.

“Sono contento, è motivo di orgoglio aver portato la grande musica di RDS a Sanremo anche durante l’estate - ha esordito l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - Sanremo è la città della musica e lo deve essere per tutto l’anno, due giorni così sono un’occasione importante. Saranno due giornate molto piene, prevediamo la presenza di circa 7 mila persone”.

Presente anche l’assessore regionale Marco Scajola in rappresentanza di Regione Liguria che ha cofinanziato l’evento: “Sono felice che ci sia questa straordinaria manifestazione a Sanremo, città della musica che deve vivere tutto l’anno. Mi fa piacere che Regione Liguria possa dare una mano al Comune. Mi fa piacere, dato che si parla del Comune di Sanremo, che nella scorsa commissione ci sia stato un importante contributo per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che Regione Liguria deve sostenere”.

Parola, poi, ai vertici di RDS.

“Sanremo è una delle tappe più importanti del nostro tour, è città fondamentale nel mondo della musica - ha commentato il General manager Massimiliano Montefusco - un cast di tutto rispetto che avrà tre macroblocchi tra star emergenti, ‘RDS Next’ studiata dalla nostra sezione social per la generazione ‘z’ e il blocco di ‘RDS 100% grandi successi’. Non manca, inoltre, la parte internazionale. Un insieme di generi in modo che tutto il pubblico possa essere accompagnato”.

“È stato per noi un piacere essere in contatto con due realtà come Regione Liguria e Comune di Sanremo - ha proseguito Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Holding - crediamo che questa possa essere il primo di un momento atteso dalla gente per l’estate sanremese, come abbiamo detto qualche mese fa questo è un ‘anno zero’, siamo certi che tutto funzionerà e che andrà bene. Nelle altre città in cui siamo stati la risposta delle gente è stata entusiasta per un’iniziativa nuova. Abbiamo messo in campo un’iniziativa che è un festival di quattro o cinque ore fatto di tante realtà e tanti momenti conviviali. Auspichiamo sia la ‘puntata zero’ di una lunga avventura”.

I due presentatori della serata saranno Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi: “Siamo molto felici di condividere con voi il nostro entusiasmo di salire su quel palco. Abbiamo visto che sono state delle serate coinvolgenti, allettanti e che mettono insieme i gusti di tutti. Ognuno riesce a trovare il proprio gusto musicale. Non vedo l'ora. Abbiamo visto anche attraverso i social tutto quello che è successo nelle prime tappe, a questo punto non vediamo l'ora di metterci del nostro. Sanremo è la musica. Ci saranno tutti i pezzi più forti dell'estate, prevediamo tantissimo pubblico. Aspettateci, arriviamo con un grande bagaglio di entusiasmo”.

“Questo sarà un Festival estivo - ha concluso il sindaco Alberto Biancheri - è stato fatto un grandissimo lavoro da tutte le persone che ci hanno affiancati e da parte di RDS. L'obiettivo è raggiunto. Il 28 e il 29 luglio saranno date importanti anche nel ricordo di Vittorio De Scalzi che era ormai cittadino di Sanremo e ci tenevo a ricordarlo anche oggi. Ringrazio RDS perché è vero che il Festival è un evento importante ma senza di voi non sarebbe così grande e grazie anche per la promozione della città”.

Le serate sono in programma venerdì 28 e sabato 29 luglio dalle 17 in poi. L'ingresso è gratuito con prenotazione sul sito dell'evento (sotto i 16 anni sarà necessaria la presenza di un maggiorenne).

Le interviste