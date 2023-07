Sanremo: per 'RDS Summer Festival' di domani e dopodomani disciplinata la circolazione stradale

In occasione della manifestazione RDS Summer Festival del 28 e 29 luglio 2023, la disciplina stradale sarà modificata come segue:

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 16 del 28 luglio alle ore 01 del 29 luglio e comunque sino a fine manifestazione; nel medesimo orario - dalle ore 16 del 29 luglio alle ore 01 del 30 luglio e comunque fino a fine manifestazione in:

Via Adolfo Rava

tratto compreso tra piazzale Carlo Dapporto e il collegamento con piazza C. Battisti (circa a metà della strada) al termine dell’edificio della ex stazione ferroviaria

Lungomare Italo Calvino

carreggiata lato monte, da piazzale Carlo Dapporto agli stalli di sosta riservati ai veicoli a due ruote.

In piazzale Carlo Dapporto è già in vigore il DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli che durerà sino alle ore 18 del 31 luglio.

In via Adolfo Rava e Lungomare Italo Calvino:

DIVIETO DI TRANSITO negli stessi orari in cui vige divieto di sosta.

Inoltre, DIVIETO DI TRANSITO anche sulla pista ciclopedonale, nel tratto tra il sovrappasso Vittorio Emanuele (Hotel Londra) e via N. Bixio

Sarà possibile la sosta dalle ore 16 del 28 luglio alle ore 20 del 30 luglio nel tratto di pista ciclabile compreso tra lo Yacht Club e il Morgana (corso Trento Trieste).

Si ricorda altresì che RT e Comune di Sanremo potenziano il servizio bus con fermate dedicate ogni 20 minuti dalle ore 17 sino alla fine del servizio (ore 02 circa).

E’ stata infatti potenziata la linea 13 “Sanremo-Taggia” (e ritorno) che passerà all'interno del Mercato dei Fiori a Bussana e accanto al parcheggio della stazione ferroviaria di Taggia.

Dunque, si consiglia di lasciare l’autovettura:

- al parcheggio della stazione di Taggia e prendere il bus per raggiungere Sanremo

- al Mercato dei Fiori (via Quinto Mansuino 12, Valle Armea) e recarsi alla fermata del bus che insiste su via Frantoi Canai (lato levante) per prendere il bus e raggiungere Sanremo. Qui, grazie ad Amaie Energia, sarà presente un guardiano durante le ore notturne.

Sarà possibile acquistare il biglietto direttamene sul bus