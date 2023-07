Perinaldo: termina nel fine settimana la 17edizione di ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’

Termina nel fine settimana la 17a edizione di ‘Terre di Confine, Perinaldo Festival’, che ospita grandi artisti di fama internazionale.

Domani è prevista la ‘Festa della musica’, con classica, rock e teatro in tutto il borgo dalle 19.30 alle 24: in piazza XX Settembre la ‘ String orchestra’, all’Oratorio San Benedetto classic music, in piazza Castello chamber music e, alle 21.30 all’arena Sciamanin ‘Le petit Pì’, piece teatrale per giovani attori e orchestra, liberamente ispirata al Piccolo Principe di Antoine de Saint – Exupery. Un piccolo gioiello per bambini di tutte le età. Alle 22,45 in piazza San Nicolò il ‘Rock Concert’.

Domenica alle 12, alla chiesa di San Nicolò, l’orchestra del ‘Perinaldo Festival’ diretta da Giacomo Agazzini e Alessandro Conrado proporranno un concerto con gli allievi delle masterclass di strumento ad arco, diretti dai maestri Giacomo Agazzini e da Alessandro Conrado. Musica di Ezio Bosso, Carl Orff ed altri.

Dalle 13 pranzo in piazza a cura dell'associazione Volontari di Perinaldo.