Bordighera: 'Le Riviere al Museo Bicknell', domani il secondo incontro nel giardino del Museo Bicknell

Dopo il buon successo di pubblico e partecipazione di ieri della presentazione del volume Riviera italiana e francese, similitudini e differenze si concluderà sabato 29 luglio, sempre alle ore 16.00, la rassegna Riviere al Museo Bicknell con l’incontro, organizzato in collaborazione con gli Amici dei Giardini Botanici Hanbury, dove verrà presentato dai curatori Alessandro Bartoli (autore e curatore di numerose monografie e contributi sulla colonia inglese di Alassio) e Francesca Centurione-Scotto Boschieri (Ambasciatrice onoraria di Genova nel mondo e presidente dell’associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury), il bel volume Inglesi in Liguria. Castelli, ville, giardini, storia che, attraverso la collaborazione di più autori e un magnifico apparato fotografico, illustra l’incredibile patrimonio di parchi e residenze creati dalle illustri personalità inglesi che a cavallo tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento scelsero la nostra regione come meta di villeggiatura invernale, dando vita a magnifici giardini esotici e ville dall’architettura insolita. Parteciperanno le autrici Paola Forneris (Castello Devachan, le ville e i giardini di Sanremo), Daniela Gandolfi (responsabile IISL per il Museo e la Biblioteca Bicknell) e Gisella Merello (Boyce Memorial Home, Villa Poggio Ponente, Villa Etelinda, Villa Charles Garnier, International Free Library di Bordighera).