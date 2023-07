Sanremo: rimosso l'eucaliptus crollato ieri in via Tasso, difficile risalire al proprietario della casa (Foto)

Hanno lavorato tutta la mattina gli operai di una ditta privata per il taglio e la rimozione del grosso eucaliptus che, ieri mattina (QUI) è piombato su via Torquato Tasso, piccola strada attigua a corso Inglesi a Sanremo, piombando su un’auto e un furgoncino e lambendo una seconda auto.

La strada riaprirà a breve, non appena gli operai di e-distribuzione termineranno la rimozione del palo in cemento che, fino al crollo dell’albero sorreggeva il cavo della corrente elettrica divelto dallo stesso e cambiato nel pomeriggio di ieri. La via era impraticabile e il Comune aveva anche emesso un’ordinanza per cambiare la viabilità della zona che, tra poco, tornerà come prima.

Il problema ora e dei due mezzi parzialmente distrutti dalla pianta e anche di quei residenti che hanno subito danni per lo strappo del cavo elettrico. Infatti l’abitazione da dove è crollato ieri l’albero non è abitata da tempo e risulta intestata ad una società straniera che, al momento, sembra difficile da raggiungere. Tra l’altro alcuni residenti hanno anche sostenuto che l’eucaliptus (di circa 200 anni) possa essere crollato perché, negli anni scorsi è stato ‘capitozzato’, ovvero è stata mozzata la parte alta. Una pratica che, di fatto, ha ucciso la pianta.

I tecnici di E-Distribuzione, già ieri hanno ripristinato la corrente elettrica a chi è rimasto senza e, questa mattina hanno terminato il lavoro di sistemazione del cavo. Per chi è rimasto danneggiato ora servirà risalire al proprietario dell’abitazione, responsabile formalmente della caduta dell’albero.