Sanremo: eucaliptus crollato in via Tasso, rinviato a domani il lavoro di rimozione e cambio di viabilità (Foto)

Rimarrà chiusa almeno fino a domani via Torquato Tasso, la piccola strada a senso unico, che si trova immediatamente alle spalle di corso Inglesi a Sanremo dove, questa mattina intorno alle 11, è crollato un eucaliptus di circa 200 anni da un terreno privato.

Nel pomeriggio è intervenuta la gru di un’azienda privata, che però non è riuscita a svolgere l’intervento necessario alla rimozione della pianta. E’ molto probabile che, domani mattina, il lavoro venga svolto entrando contromano nella via, in modo da avere una migliore agibilità di manovra.

Intanto, per consentire le operazioni di sgombero è stata emessa l’allegata ordinanza dirigenziale che prevede, dalle 16 di oggi e sino al termine dei lavori, alcune modifiche alla circolazione stradale. Nella stessa via Torquato Tasso e fino all’incrocio con corso Inglesi il doppio senso di circolazione sino al civico 13 mentre la via è interrotta dal 13 al 19. In via Carducci, dal civico 15 all’11/13, è stato instaurato il doppio senso di marcia.

Intanto sul posto sono intervenuti i tecnici di E-Distribuzione, che stanno lavorando per ripristinare il servizio di fornitura della corrente elettrica alle abitazioni della zona, rimaste senza da questa mattina, visto che il grosso albero ha divelto i cavi della stessa, oltre a un traliccio.