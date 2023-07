Sanremo: albero secolare crolla sulla strada, danni alle auto e alla rete elettrica (Foto e Video)

Le immagini da via Torquato Tasso

Attimi di grande spavento questa mattina intorno alle 11 in via Torquato Tasso, traversa di corso Inglesi. Da un giardino privato all'altezza del civico 19 un eucaliptus secolare (si presume di circa 200 anni) si è abbattuto finendo sulla strada.

Il pesante tronco è precipitato su alcune auto posteggiate distruggendone una e ha tranciato i cavi della linea elettrica provocando anche l’abbattimento di un palo in cemento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti.

Subito sono accorsi sul posto i Vigili del Fuoco che, però, non hanno potuto rimuovere il tronco tagliandolo con la motosega per via delle sue dimensioni. È stato quindi necessario richiedere l'intervento di una gru.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso il traffico mettendo in sicurezza la zona. Sarà poi necessario anche il lavoro del servizio elettrico per il ripristino dei cavi e dei supporti a muro tranciati dalla caduta dell’albero.