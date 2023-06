Festa della Musica a Camporosso, Celi: "In piazza D’Armi vi sarà un angolo dedicato ai bimbi"

Camporosso, contemporaneamente a Vallecrosia e a Bordighera, questa sera organizzerà la Festa della Musica in occasione della giornata ufficiale della Festa Europea della Musica e per celebrare il solstizio d’estate. Sulla via Aurelia, per l’occasione chiusa al traffico veicolare, verranno sistemati numerosi gruppi musicali che suoneranno rigorosamente dal vivo ma vi saranno anche esibizioni e intrattenimento per bambini.

In piazza D’Armi a Camporosso Mare, inoltre, vi sarà un angolo dedicato ai bambini. “Quest’anno c’è un’attrattiva in più: un point gratuito per i bambini” - fa sapere l’assessore di Camporosso Cristiana Celi - “In piazza D’Armi, in corrispondenza della pasticceria Lia, dalle 20 vi saranno tre enormi gonfiabili gratuiti per i bambini a cura della Fiori Eventi. Un’iniziativa pensata per intrattenere i più piccoli mentre i loro genitori possono mangiare e ascoltare la musica live. Durante la festa sarà l’unico angolo dedicato esclusivamente ai bimbi“.

Nel territorio del comune di Camporosso, durante la serata, si esibiranno MJ Libra, DJ Kikko, Funk Hub Band, The Smoking Dukes, Elena Mazzullo, Vedo Nero.