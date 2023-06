Da Vallecrosia a Camporosso domani sarà Festa della Musica, fino a mezzanotte gruppi live e Aurelia chiusa

Domani, mercoledì 21 giugno, dalle 19 alle 24 tornerà la Festa della Musica. Un appuntamento nato dalla collaborazione tra Vallecrosia e Camporosso in occasione della giornata ufficiale della Festa Europea della Musica e per celebrare il solstizio d’estate. Lungo la Via Aurelia, la strada cittadina principale da angolo via Braie all’angolo di via Angeli Custodi, per l’occasione chiusa al traffico veicolare, verranno sistemati numerosi gruppi musicali che suoneranno rigorosamente dal vivo.



Nel territorio del Comune di Vallecrosia si esibiranno: Uno Band, Never The Dog, Simil Jazz Band, Erbagrama, Recovered, Esapop, Thunderbird, Shanti, Funky Soul Pomeleo.



Nel territorio del Comune di Camporosso si esibiranno: MJ Libra, DJ Kikko, Funk Hub Band, The Smoking Dukes, Elena Mazzullo, Vedo Nero.

"In occasione della Festa della Musica la Via Aurelia (SS1) sarà chiusa al traffico e gli esercizi commerciali resteranno aperti. Durante la serata si potrà ballare presso la pista di pattinaggio grazie alla musica proposta dall’Associazione “Le 5 Torri”, assistere alle esibizioni dei giovani frequentanti la scuola de “Le Industrie Musicali” e ai passaggi degli sbandieratori del Sestiere Burgu di Ventimiglia. - ricordano dai due comuni - Lungo la via cittadina, oltre che nei negozi, si potrà fare shopping anche presso i banchi del mercatino di antiquariato e hobbistica presenti grazie alla collaborazione con l’Associazione Antico Doc di Vallecrosia e Arte e Party di Lupano Floriana".



"La via principale diventerà così una grande piazza in festa dove Bar e Ristoranti potranno estendere i propri dehors e dove sarà possibile fare shopping in notturna grazie ai commercianti che rimarranno aperti per tutta la sera. Ci sarà tanta buona musica e tanto divertimento per tutti, turisti e residenti. La disponibilità a collaborare per la buona riuscita di quest’evento, da parte degli Assessorati al Turismo e Manifestazioni di entrambe le cittadine che hanno organizzato la manifestazione in maniera congiunta, è ben rappresentato dall’apposito protocollo d’intenti condiviso che le due Amministrazioni comunali limitrofe hanno siglato già da diversi anni. Un valido aiuto è stato offerto anche da parte dell’Associazione “Il Borgo Antico” di Vallecrosia che ha contribuito, con la propria disponibilità e collaborazione, alla organizzazione e gestione dell’iniziativa" - concludono gli enti organizzatori.