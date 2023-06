“Festa della musica” a Vallecrosia, vietati petardi e vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro

A Vallecrosia agli esercenti e alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sarà vietata la vendita, per asporto o da apparecchiature automatiche, di bevande contenute in lattine, bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro in via Col. Aprosio, dalle 18 del 21 giugno fino all’1 del 22 giugno in occasione della “Festa della musica”, che andrà in scena il 21 giugno nel tratto di via Col. Aprosio (via Aurelia) tra l’incrocio con via Angeli Custodi e il confine con il comune di Camporosso. Sarà vietata, inoltre, anche l’esplosione di qualsiasi tipo di petardo o materiale similare nell’area di 500 metri dai luoghi interessati dalla manifestazione.

Sarà vietata pure la consumazione e la detenzione al di fuori dei pubblici esercizi o esercizi di vicinato-artigiani abilitati al consumo sul posto, compreso nei relativi dehors, di bevande contenute in lattine, bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro da parte del pubblico nell’area interessata dalla manifestazione e fino a 100 metri dalla stessa. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica e l’utilizzo di bicchieri in carta o plastica.

La decisione è stata presa dal sindaco di Vallecrosia Armando Biasi per garantire ordine e sicurezza pubblica ed evitare possibili danni a cose e a persone visto che solitamente la manifestazione attira un notevole afflusso di pubblico con una conseguente elevata frequentazione dei locali pubblici presenti nell’area interessata.