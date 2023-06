Festa della Musica: cambia la viabilità a Vallecrosia, a Camporosso e a Bordighera

A Vallecrosia, a Camporosso e a Bordighera cambierà la viabilità in occasione della “Festa della musica”, che andrà in scena il 21 giugno, per garantire ordine e sicurezza pubblica.

A Vallecrosia dalle 16,30 all’1,30 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Colonello Aprosio, nel tratto compreso con via Angeli Custodi e il confine con il comune di Camporosso, e in via Don Bosco, nel tratto tra l’ex municipio e la SS1. Inoltre, dalle 17,30 all’1 verrà chiusa al traffico via Colonello Aprosio, da via Angeli Custodi al confine con Camporosso con chiusura degli accessi su via Papa Giovanni XXIII, via I Maggio, via Roma, via Colombo, bretella anagrafe e via Don Bosco.

Visto la concomitanza della manifestazione anche a Camporosso, in piazza Garibaldi, piazza Marcon, nel centro storico e nel tratto di via Aurelia dal confine con il comune di Vallecrosia fino all’incrocio con via Braie, la circolazione e la sosta veicolare saranno vietate in piazza Armi, nel tratto tra l’intersezione con via Aurelia e l’accesso carraio alla Pasticceria Lia, dalle 14.30 del 21 all’1 del 22 giugno, visto che l’area sarà data in carico all’associazione che organizzerà l’evento. In via Aurelia, dall’intersezione con via Braie e fino al confine con il comune di Vallecrosia, dalle 14.30 del 21 giugno fino al termine della manifestazione la sosta veicolare sarà vietata con rimozione forzata mentre la circolazione sarà consentita sino alle 17.30 quando si chiuderà la sede stradale per l’allestimento necessario allo svolgimento della manifestazione. La zona a traffico limitato di via Eroi Camporossesi, piazza Garibaldi e via Fontana sarà interdetta alla circolazione, anche ai titolari di autorizzazione dalle 18 del 21 giugno fino al termine della manifestazione.

A Bordighera, invece, il 21 giugno dalle 16.30 all’1 vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata in via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Vittorio Veneto e piazza Mazzini; in via Romana, lato sud (da via Vittorio Veneto a via Lamboglia); in via Tumiati; in via Libertà; in via 1 Maggio, dall’intersezione con via dell’Umorismo e via Vittorio Emanuele; in via delle Poste; in corso Europa, lato sud dall’intersezione con corso Italia a quella di via Pelloux che sarà adibita a capolinea dei bus urbani; in piazza Mazzini; in via Vittorio Veneto (lato ponente); in piazza E. Libertà (tutta la piazza compreso gli stalli di sosta privati aperti al pubblico, del condominio Mediterraneo - consentito accesso ai taxi con entrata e uscita da via delle Poste e via S. Antonio); in corso Italia (nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa); in piazza Garibaldi (stalli di sosta davanti al mercato coperto). Dalle 17.30 alll’1 verranno chiuse al traffico via Vittorio Emanuele (da via Vittorio Veneto a piazza Mazzini), via al Mercato, via Libertà, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, via Roma, piazza E. Libertà escluso il servizio taxi che potrà accedere ed uscire da via S. Antonio-via delle Poste, in corso Italia (nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa). Verrà istituito il doppio senso di circolazione in via I Maggio, nel tratto compreso tra la chiesa Anglicana e via Vittorio Emanuele, in via S. Antonio e in via delle Poste.

Il traffico veicolare proveniente da Ventimiglia verrà, perciò, deviato, nel comune di Camporosso, in via de Gaspari e in via Romana, nel comune di Bordighera, invece, in direzione Ventimiglia verso piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, via Tumiati, via Romana, via C. Augusto, in direzione Ventimiglia per autobus e autocarri verso piazza Valgoi, corso Europa, via Piave, viale Rossi, piazza De Amicis, via Romana, via Cesare Augusto. In direzione Sanremo, invece, dal comune di Vallecrosia in via Augusto, via Romana, via Tumiati, via Piave, in corso Europa e in piazza Valgoi mentre in direzione Sanremo per autobus ed autocarri dal comune di Vallecrosia in via Augusto, via degli Ulivi, via Romana, via Tumiati, via Piave, in corso Europa e in piazza Valgoi. Lo spostamento delle fermate bus di linea lungo il percorso di deviazione sarà a carico della Riviera Trasporti. I residenti, i possessori di garage e autorimesse non potranno accedere nell’area della manifestazione.