Campo Zaccari, il maltempo blocca i lavori. Il sindaco di Vallecrosia Perri: "Attendiamo condizioni ottimali" (Foto)

Sopralluogo dell'Amministrazione comunale di Vallecrosia al campo Zaccari per verificare lo stato dei lavori. Ieri mattina, infatti, il sindaco Fabio Perri e gli assessori Deborah Mognol e Mirko Valenti si sono recati nella struttura sportiva in via Braie, gestita da quattro comuni, per fare il punto della situazione.

Vallecrosia risulta, infatti, essere il comune capofila. "Purtroppo, a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando il nostro territorio da diverse settimane, non è stato possibile procedere con la fase conclusiva dei lavori" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, accompagnato dall'assessore allo sport Deborah Mognol e dall'assessore alle associazioni Mirko Valenti con l'intento di informare la cittadinanza e tutte le associazioni sportive sullo stato dei lavori di completamento del campo Zaccari, con particolare riferimento alla realizzazione delle linee delle corsie della pista di atletica - "I tecnici e l’azienda incaricata ci hanno, infatti, comunicato che, affinché la tracciatura delle linee possa essere eseguita a regola d’arte, il manto della pista deve essere perfettamente asciutto da almeno sei giorni consecutivi. Diversamente, l’intervento risulterebbe compromesso e rischierebbe di dover essere rifatto anche a distanza di pochi mesi o di un anno. Considerato che anche nelle ultime ore si sono verificate precipitazioni, le condizioni ideali non si sono purtroppo ancora create. Questo ci ha riportati, nostro malgrado, a dover attendere nuovamente una finestra di tempo stabile e soleggiato. È importante chiarire con fermezza che il mancato completamento dei lavori è dovuto esclusivamente a motivazioni tecniche legate al meteo e non a questioni di natura economica o ad altre problematiche, come invece stanno circolando alcune voci infondate".

"Come sindaco ho incontrato anche le associazioni di atletica, alle quali ho spiegato nel dettaglio la situazione: tutti hanno condiviso la necessità di attendere le condizioni ottimali, affinché il lavoro venga realizzato in modo corretto e duraturo" - dice Perri - "Negli ultimi due mesi, purtroppo, la pioggia non ci ha aiutato. Restiamo, tuttavia, fiduciosi che la prossima settimana possa finalmente offrire le condizioni meteo favorevoli per consentire l’asciugatura completa del manto e permettere il definitivo completamento dei lavori, con la conseguente apertura del campo. Chiediamo, pertanto, un po’ di pazienza e comprensione. Stiamo parlando di un intervento importante, realizzato grazie a un finanziamento di oltre 600.000 euro, che ha permesso di dotare la nostra comunità di una pista di atletica di alto livello e di grande qualità. Operare su un manto bagnato o anche solo umido significherebbe compromettere un investimento così rilevante. L’Amministrazione continuerà a tenere informata la cittadinanza e resta, come sempre, a disposizione".