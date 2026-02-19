 / Attualità

Attualità | 19 febbraio 2026, 22:48

Addio a Sergio Secondiano Sacchi, anima creativa del Club Tenco e artefice del suo rilancio culturale negli ultimi

Il Direttivo ricorda l’ultimo dei “Rambalderos”, protagonista del rinnovamento del Club e della canzone d’autore

Addio a Sergio Secondiano Sacchi, anima creativa del Club Tenco e artefice del suo rilancio culturale negli ultimi

È scomparso Sergio Secondiano Sacchi, figura centrale della storia del Club Tenco e ultimo dei Rambalderos, i ragazzi che Amilcare Rambaldi volle accanto a sé alle origini dell’associazione. All’interno del Club, Sacchi ha rappresentato per decenni l’ala più creativa, promuovendo iniziative discografiche ed editoriali capaci di costruire una solida rete di relazioni tra cantautori, discografici e intellettuali di diversa formazione, uniti dalla passione per la canzone d’autore. Storica la sua amicizia con Sergio Staino.

Trasferitosi a Barcellona, aveva fondato l’associazione Cose di Amilcare, filiale spagnola del Tenco. Nominato direttore artistico nel 2017, è stato il principale artefice del rilancio e del rinnovamento della vita del Club, introducendo una progettualità per temi che ha caratterizzato le edizioni della Rassegna annuale come strumenti di analisi e approfondimento. Il Direttivo lo ricorda come «un’intelligenza guizzante, geniale, segnata da una vena di simpatica follia», capace di lasciare un’impronta profonda e duratura nella cultura musicale italiana.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium