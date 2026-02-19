Wild Expeditions – Liguria 2026, al via la spedizione rigenerativa che attraversa mare, fiumi e montagne per un anno

Parte il 26 febbraio Wild Expeditions – Liguria 2026, la prima spedizione rigenerativa che attraverserà l’intero arco costiero e montano della Liguria in dodici mesi e trenta tappe. Un progetto di esplorazione lento, consapevole e accessibile, pensato per riconnettere le persone alla natura e promuovere una fruizione del territorio capace di generare benefici reali e duraturi per ecosistemi e comunità locali. La spedizione coprirà 440 km via terra, 20 km via fiume e 170 miglia via mare, attraversando 9 aree naturali protette e coinvolgendo borghi, parchi e aree marine. Hiking, sci alpinismo, biking, packraft, kayak, SUP, nuoto e coasteering saranno le pratiche outdoor con cui verrà raccontata una Liguria da vivere tutto l’anno.

Per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, «questo progetto interpreta al meglio la vocazione della nostra regione: attraversarla nella sua interezza significa raccontarla non solo come destinazione turistica, ma come ecosistema vivo, fatto di comunità, parchi e tradizioni». Un modello che punta su turismo responsabile, destagionalizzato e di qualità. Sulla stessa linea l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi: «Con il patrocinio regionale dimostriamo che la Liguria è il luogo ideale per l’outdoor 365 giorni l’anno, tra costa ed entroterra, in una continua scoperta di luoghi ed emozioni».

Anche il Comune di Genova sostiene l’iniziativa. L’assessora al Turismo Tiziana Beghin sottolinea come «Wild Expeditions valorizzi il patrimonio naturale in un’ottica di rigenerazione, promuovendo un turismo che sia esperienza profonda e stile di vita salutare». Il progetto nasce dall’esperienza di Luca Tixi, fondatore di Wildsteps e OutBe: «Wild Expeditions è l’opera magna di quanto costruito in 14 anni: rappresenta la nostra storia e il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo». Accanto all’esplorazione, opera un team dedicato all’Impatto, che integra ricerca scientifica e azione sul campo per misurare i benefici dell’outdoor rigenerativo. Partner scientifici sono CNR-IAS, Università di Genova (DISFOR e DISTAV).

Wild Expeditions prenderà forma anche attraverso contenuti editoriali, fotografici e video, fino a un docufilm finale realizzato con Epica Film e diretto da Matteo Fresi. Un racconto collettivo che invita a riscoprire la Liguria come habitat quotidiano, dove benessere umano e tutela dell’ambiente camminano insieme.