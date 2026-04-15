Nuova sede Polizia Municipale, Sanremo al Centro replica a Fratelli d’Italia e difende il progetto

Il gruppo consiliare Sanremo al Centro interviene nel dibattito sulla nuova sede della Polizia Municipale, rispondendo alle critiche sollevate da Fratelli d’Italia e ribadendo la validità del progetto sotto diversi profili.Nel comunic ato, i consiglieri evidenziano innanzitutto le criticità dell’attuale sede, definita “particolarmente difficoltosa da raggiungere sia per i cittadini che per i turisti”, oltre che situata in una struttura ormai vetusta e inadatta. A ciò si aggiunge la totale assenza di parcheggi per l’utenza e un costo per il Comune superiore ai 100.000 euro annui.

Secondo il gruppo, la nuova sede rappresenta invece un miglioramento significativo: “non comporterà ulteriori esborsi di canoni di affitto” e consentirà la valorizzazione di un immobile comunale in posizione centrale e strategica. Sanremo al Centro respinge inoltre le contestazioni tecniche avanzate da Fratelli d’Italia, precisando che “le superfici e le caratteristiche tecniche sono state ampiamente vagliate e ritenute idonee dagli organi competenti”. Ampio spazio viene dedicato anche al tema dei parcheggi. Il gruppo si chiede “a chi ci si riferisca” nelle critiche, sottolineando come la nuova area disponga di ampie possibilità di sosta, tra parcheggi pubblici e privati, oltre al futuro posteggio di piazza Eroi Sanremesi. Una situazione che viene definita nettamente migliore rispetto alla sede attuale, dove gli stalli disponibili sarebbero soltanto due.

Sul fronte dell’accessibilità, viene smentita anche la presunta carenza di posti per disabili: “Saranno previsti posti dedicati, come peraltro in tutta la città”, ricordando che la gestione dei contrassegni è affidata alla stessa Polizia Municipale. Infine, il gruppo sottolinea il valore strategico dell’operazione anche in termini di sicurezza urbana: “ci si aspettava [...] una approvazione più convinta nello spostamento di un corpo di Polizia in una delle zone più delicate della città”. L’obiettivo, viene ribadito, è garantire un servizio più efficiente e una presenza costante sul territorio a tutela dei cittadini.