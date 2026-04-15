ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 15 aprile 2026, 14:02

Seafood Expo Global: GAL FISH Liguria protagonista nello stand MASAF per promuovere il consumo sostenibile delle specie ittiche locali

Alla fiera internazionale di Barcellona il gruppo ligure presenta strategie, ricette e progetti per incentivare il consumo di specie locali poco valorizzate, unendo sostenibilità, ricerca e collaborazione con il mondo della ristorazione.

Seafood Expo Global: GAL FISH Liguria protagonista nello stand MASAF per promuovere il consumo sostenibile delle specie ittiche locali

Il GAL FISH Liguria sarà presente presso lo stand del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) in occasione del Seafood Expo Global che si terrà a Barcellona dal 21 al 23 aprile prossimi, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al settore ittico.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta a promuovere una vera e propria campagna di sensibilizzazione sul consumo sostenibile del pesce, sviluppata in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Liguria.
Obiettivo principale è modificare le abitudini dei consumatori, orientandoli verso un consumo più vario e consapevole, privilegiando specie locali meno conosciute ma di elevato valore nutrizionale e gastronomico.

Promozione delle ricette e delle specie locali

Attualmente, i consumi ittici si concentrano prevalentemente su poche specie come tonno, spigola e salmone, mentre altre risorse del mare – quali alletterato, sugarello, orata allevata in mare aperto e ostriche della Spezia – risultano ancora poco valorizzate.

Il progetto promosso dal GAL FISH Liguria punta a invertire questa tendenza attraverso:

  • attività di marketing e branding mirate;
  • collaborazioni con chef e influencer per la diffusione sui social media;
  • promozione di ricette innovative basate su specie ittiche meno utilizzate;
  • iniziative sul territorio, tra cui eventi, degustazioni e visite didattiche rivolte anche alle scuole.

Le azioni si inseriscono nel quadro del protocollo d’intesa sottoscritto a Genova nell’ottobre 2025, in occasione della Festa Nazionale dei Cuochi, che mira a rafforzare il legame tra produzione ittica locale e ristorazione.

Un approccio integrato per rafforzare la filiera

Il progetto si fonda su un approccio integrato che include:

  • analisi dei dati di mercato e di vendita;
  • sondaggi sui consumatori;
  • valutazioni ecologiche;
  • consultazioni con operatori del settore.

Questi strumenti permettono di rafforzare le dinamiche della filiera agroalimentare e garantire una maggiore disponibilità delle specie ittiche promosse nei canali della distribuzione e della ristorazione.

Risultati attesi

Attraverso le attività previste, il GAL FISH Liguria intende contribuire a:

  • aumentare il consumo di specie ittiche sottoutilizzate;
  • migliorare la disponibilità di tali prodotti nei punti vendita e nella ristorazione;
  • accrescere la consapevolezza dei consumatori verso scelte alimentari sostenibili;
  • favorire la tutela degli ecosistemi marini e una gestione più equilibrata delle risorse.

La partecipazione al Seafood Expo Global rappresenta un’importante occasione per condividere a livello internazionale un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, produttori e mondo della cucina, capace di coniugare sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium