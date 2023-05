Vallecrosia, "Riscopriamoci umani": alla parrocchia di San Rocco appuntamento sull'incontro con la teologa Alice Bianchi (Foto)

Dopo gli incontri con il dottor Roberto Ravera e Nazzareno Coppola, la parrocchia di San Rocco a Vallecrosia, giovedì prossimo, propone un appuntamento dedicato all’incontro. L’ospite speciale di "Riscopriamoci umani" questa volta sarà la giovane docente e teologa Alice Bianchi.

Continua la serie di incontri, rivolti alle persone del territorio, per vivere un’autentica spiritualità e un momento di riflessione sui valori dell’uomo in un periodo di crisi come quello attuale. L’incontro sarà giovedì alle 20.45 presso il teatro parrocchiale. “La parrocchia di San Rocco di Vallecrosia nel suo percorso dal titolo 'Riscopriamoci umani’ propone un nuovo appuntamento che ha come parola chiave l'incontro” - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Ospite della serata sarà la teologa Alice Bianchi. Un'occasione da non perdere per riflettere insieme guidati da una giovane teologa. Vi aspettiamo giovedì 18 maggio alle 20.45 presso il teatro parrocchiale di San Rocco. L'invito è aperto e rivolto a tutta la cittadinanza”.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 8 giugno alle 20.45 con un ospite a sorpresa che parlerà dell’ascolto.