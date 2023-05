Elezioni Amministrative: 'Imperia Rinasce' ringrazia per l'operato di Croce Rossa e Croce Bianca

“La Croce Rossa Italiana e la Croce Bianca svolgono un ruolo fondamentale per la cittadinanza e cogliamo l’occasione per ringraziare per il lodevole servizio a nome di tutta la collettività”.

Interviene in questo modo la lista Imperia Rinasce che sostiene la candidatura di Ivan Bracco. “La Croce Bianca – termina - società di pubblica assistenza fondata nel 1914 e con sede a Porto Maurizio, è fondamentale per il nostro territorio. Ha una sede storica, ma ormai non adeguata alle esigenze moderne. Nel nostro programma c’è l’intenzione di reperire i fondi per una nuova sede, concordata con la Croce Bianca, che possa facilitare il servizio e offrire uno spazio adatto per i militi”.