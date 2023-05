Imperia: studentessa del Ruffini in trasferta a Rimini per il concorso degli Istituti Tecnico Turistici

Dal 19 al 21 aprile si è tenuto presso l'Istituto Marco Polo di Rimini il concorso nazionale per gli istituti tecnici turistici e per il secondo anno l'Istituto Ruffini di Imperia è stata l'unica scuola della Liguria che ha partecipato a questa gara. Trentatré scuole provenienti da tutta Italia si sono incontrate nel concorso che prevedeva due prove da cinque ore ciascuna.



Gli studenti nel primo giorno si sono confrontati su economia e diritto, il secondo giorno geografia turistica, arte, inglese e una seconda lingua a scelta (quest'anno o francese o tedesco). "Prove complesse in cui l'obiettivo è sapere dimostrare le conoscenze acquisite ma anche e soprattutto saper collegare, sapere costruire e simulare azienda, pacchetto turistico, descrivere e promuovere ciò che di volta in volta la traccia propone.. - spiegano dalla scuola di Imperia - Per noi ha partecipato la candidata Stoykova Dzhenifer accompagnata dai docenti Carassale Alessandro (geografia turistica) e Gollo Gianni (economia) che hanno preparato lei e alcune compagne (tra cui Michela Montanaro) insieme alle docenti di lingua inglese prof.ssa Tallone Stefania e di francese De Grandis Chiara".



"Un lavoro di squadra voluto fortemente anche dalla dirigenza dell'Ing. Ronco Luca e dalla responsabile per il corso turistico, la Prof.ssa Drago Armida. - aggiungono - Chi vince entra nel registro delle eccellenze d'Italia, un traguardo ambito e difficile da raggiungere ma comunque una esperienza ricca di spunti e significativa per tutti. Lo scambio con altre realtà d'Italia, l'accoglienza, lo spirito di squadra e la sana competizione fanno da collante ad una grandissima opportunità. In bocca al lupo a tutte le scuole ed un plauso all'Istituto Ruffini, lungimirante nel scegliere iniziative di così grande livello".