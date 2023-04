Sanremo: tra il Casinò e la spiaggia del Morgana oggi il grande show del mondiale di Enduro (Foto e Video)

La sfilata in corteo sull’Aurelia, il raduno sotto al Casinò di Sanremo, la prova spettacolo sulla spiaggia del Morgana. Ha preso il via oggi lo show nel Campionato del Mondo di Enduro, 77ª ‘Due Valli’, che per tre giorni animerà i cuori degli appassionati arrivati in Rivera da tutta Europa.

Oggi tra Taggia e Sanremo si sono dati appuntamento i grandi nomi internazionali dell’enduro per la gara valida come prima tappa del Campionato del Mondo 2023, prima volta per una competizione iridata a Ponente.

Grazie all’organizzazione del Moto Club Sanremo, in collaborazione con i Comuni di Taggia, Sanremo, Cipressa, Terzorio e Regione Liguria, gli appassionati hanno potuto incontrare da vicino i loro beniamini sotto al Casinò di Sanremo, per poi vederli in azione nella prova spettacolo sulla spiaggia del Morgana. I risultati cliccando QUI. La partenza dal Casinò QUI.

Domani mattina alle 9 il via alle gare ufficiali con lo start del primo pilota alle 9 dalla Darsena di Arma di Taggia, la prima parte della gara sulla spiaggia in direzione Bussana e poi il trasferimento nella pineta di Cipressa.