La grande festa per il Mondiale di Enduro fa tappa al Casinò di Sanremo (foto e video)

Dalla darsena armese fino alla scalinata della casa da gioco, un lungo corteo rombante, con la scorta della Polizia Stradale e a fare da apripista la Lamborghini Huracan vista ieri nel villaggio gara insieme agli atleti delle Fiamme Oro della Polizia (LINK). Poi l'arrivo davanti al Casinò un vero e proprio spettacolo per gli appassionati di motori. Qui, la presentazione dei team e un momento insieme ai tanti fan e appassionati dell'enduro. Spazio anche allo show, con la discesa delle moto dalla scalinata di ingresso della casa da gioco. La giornata terminerà con la 'prova spettacolo' sulla spiaggia del Morgana a Sanremo.

Ha fatto tappa a Sanremo la grande festa per la partenza del Mondiale di Enduro. Nel pomeriggio i partecipanti alla competizione che si snoderà sulle spiagge di Arma di Taggia e Sanremo, si sono mossi in parata con destinazione il Casinò della città dei fiori.

Domani, sabato 1° aprile, il via alla gara ufficiale. I piloti partiranno alle 9 dalla Darsena di Arma di Taggia per raggiungere Bussana passando sulle spiagge. Poi, il trasferimento a Cipressa per le prove all’interno della pineta e nel pomeriggio la premiazione alla Darsena. Il programma della domenica ricalcherà quello del sabato. La prima tappa del Mondiale di Enduro ha ufficialmente inizio.