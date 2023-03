Mondiale di Enduro ad Arma di Taggia è anche Fiamme Oro e Lamborghini della Polizia Stradale (foto e video)

Le Fiamme Oro e la Lamborghini della Polizia accendono l'entusiasmo sul lungomare di Arma di Taggia a poche ore dalla partenza del Mondiale di Enduro. Nel pomeriggio l'incontro tra gli atleti della Polizia e i loro omologhi francesi. Un momento che ricorda la cooperazione tra Italia e Francia anche nel segno dello sport.

Questi giovani campioni sono stati accolti dal dirigente della Polizia Stradale di Imperia, il dott. Emanuele Facioni e da Rachel Costard, capo della missione sport della Police Nationale francese. Intorno a loro gli organizzatori della manifestazione principale, il motoclub Sanremo con il presidente Danilo Benza e una delegazione dell'amministrazione comunale di Taggia, con il sindaco Mario Conio e numerosi assessori.



LE INTERVISTE

I valori dello sport e la sicurezza in strada sono stati al centro dell'iniziativa targata Polizia Stradale. Tante le emozioni per i tre motociclisti delle Fiamme Oro, Thomas Oldrati, Francesca Nocera e Matteo Cavallo. Loro fanno parte delle del gruppo di atleti agonisti della Polizia di Stato nato nel 1954 per promuovere lo sport tra i più giovani stimolandoli a crescere nell'agonismo e così accrescere il patrimonio sportivo nazionale. Fanno parte di questo gruppo solo atleti di alto profilo che gareggiano in 43 discipline sportive praticate in 9 centri nazionali e 28 centri giovanili. Tra i numerosi risultati di prestigio spiccano ben 146 medaglie olimpiche. Atleti italiani e francesi si sono scambiati convenevoli e si sono confrontati sulle differenze tra i due corpi e su come vivano l'agonismo e quali emozioni provino a poche ore da una gara su un percorso così particolare e suggestivo.