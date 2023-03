'Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino', ecco le foto del percorso tra installazioni, esposizioni e infiorate

La partenza del percorso floreale è in Piazza Colombo dove si potrà ammirare l’installazione di un carro fiorito rappresentante il 'Visconte Dimezzato'. Spostandosi in piazza Borea d’Olmo l’esposizione di alcune macchine d’epoca. Continuando il percorso in Piazza Cassini un’altra installazione dedicata a Italo Calvino dal titolo ‘Un bastimento carico di granchi’. Tappa successiva il tragitto dalla Porta di Santo Stefano alla piazza dei Dolori dove si può ammirare un’istallazione dedicata al romanzo d’esordio ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ nei vicoli dove è ambientato. Continuando ancora in piazza San Siro, via Corradi, la fontana dello Zampillo, il Casinò, si troveranno una serie di figure floreali da poter sfruttare come cornici uniche per selfies e foto artistiche infiorate. Protagonista anche il Forte di Santa Tecla dove il corridoio centrale, appositamente allestito con composizioni floreali e alberi di vario genere e colori, collega il mondo esterno all’infiorata dedicata al ‘Barone Rampante’ sovrastata da cerchi infiorati. Nel locale ex-cisterna l’installazione di fiori e piante ed una proiezione continua di edizioni del corso fiorito nonché un allestimento storico-didattico. A Porto Vecchio, invece, una profumatissima ringhiera fiorita ad incorniciare il porto.