Sanremo: sabato sera il live d'esordio dei Big Trouble all'Impekabile di Bussana

I Big Trouble, nuova rock cover band di zona, si esibiranno per la prima volta al bar e grill ImPEKabile sulla pista ciclabile di Bussana sabato a partire dalle 20.

Il repertorio spazierà dai grandi successi di Billy Idol, Guns & Roses, The Cult, U2, Audioslave, Aerosmith, ACDC e molti altri.

La band è composta dal cantante Mirko Calvano, già in passato voce di molte band dell’imperiese, Folkert Beukers, ex batterista dei Wasp di Chris Holmes, Mauro Isoardo alla chitarra e Al Tower al basso.

L'evento promette di essere una serata di grande energia e di musica rock di qualità.