La cantante sanremese Monia Russo presenta il suo nuovo singolo "Come Vimini"

La cantante sanremese Monia Russo presenta oggi pomeriggio il suo nuovo singolo “Come Vimini” ai microfoni di Radio Onda Ligure 101. Monia, che si era fatta conoscere giovanissima nella Categoria Giovani del 56° Festival della Canzone Italiana con il brano 'Un mondo senza parole', ha pubblicato oggi su tutte le piattaforme la sua nuova canzone scritta con Fabio Fornaro, un brano che fonde perfettamente le atmosfere del più classico R&B con il pop e una voce inconfondibile, incisiva ed eterea che scalda ed emoziona nel racconto di un amore che tende a complicarsi inutilmente.



Monia racconta: «Scrivere, provare e riprovare, andare in studio, registrare, scambiarsi le idee, confrontarsi per trovare la soluzione migliore, viaggiare. Tutto questo è musica, tutto. Dai dibattiti accesi agli abbracci di fine lavori. Come Vimini è un pezzo che mi rappresenta molto, ha quello che mi serve per stare bene, mi emoziona e mi soddisfa a pieno. Ho deciso di raccontare l'amore soffermandomi su quanto ci si complichi le cose troppo spesso, vittime di fisime infondate. Ci va un'educazione emotiva perché altrimenti l'essere umano è in grado di fare e farsi dei disastri niente male. Potrebbe essere tutto così semplice il più delle volte, e invece...»



L'intervista andrà in onda alle 15.10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.