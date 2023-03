Confronto in Regione, il consigliere Enrico Ioculano: "Campo Zaccari ad oggi non finanziato"

“Ad oggi il campo sportivo Raul Zaccari a Camporosso non è finanziato, non appare ancora tra gli interventi finanziati. Potrebbe però essere finanziato da luglio dopo l’assestamento di bilancio, ma non è ancora sicuro" - annuncia il consigliere regionale Enrico Ioculano parlando della struttura sportiva di via Braie a Camporosso - “Siamo fiduciosi e monitoreremo che tutto venga seguito. Tifiamo per lo Zaccari”.

In Regione Liguria, giovedì scorso, si è infatti parlato, durante la III Commissione, della riqualificazione dell’impianto storico e fondamentale per il comprensorio dell’estremo ponente, che è rientrata nel programma triennale per l’impiego del fondo strategico 2023-2025, approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale ligure. “Ho portato in Commissione, come ordine del giorno, il campo sportivo Raul Zaccari” - fa sapere il consigliere regionale Enrico Ioculano - “E’ venuto l’assessore regionale Ferro che ha detto che hanno inserito la riqualificazione dell’impianto nel programma triennale delle opere pubbliche per l’impiego del fondo strategico 2023-2025 con l’idea di finanziarlo in futuro. Pare che abbiano sbrogliato alcuni problemi burocratici, come la co-proprietà dell’area, i problemi idraulici legati a lavori di interventi straordinari e al piano di bacino e il progetto esecutivo. I comuni non devono presentare un progetto esecutivo perché è sufficiente il definitivo, per legge però basta anche solo il progetto preliminare”.

“Nella III Commissione, sull’ordine del giorno che era andato in consiglio regionale, che aveva proposto il consigliere Ioculano abbiamo parlato della manutenzione ordinaria del campo Zaccari, del rifacimento del campo, del manto erboso, dell’illuminazione, delle attrezzature per svolgere atletica, per esempio quelle per il salto in alto, il salto in lungo. Si è parlato della messa in sicurezza del campo per poter ottenere l'autorizzazione dei vigili del fuoco” - sottolinea il consigliere regionale Mabel Riolfo - “Ho chiamato in audizione tutte le società di atletica (come l’Atletica Ventimiglia, l’Atletica Vallecrosia, l’Atletica 2000 Bordighera), che sul campo portano ad allenarsi dai bambini agli adulti, il presidente della Fidal Carlo Rosiello e le varie amministrazioni comunali. Tutti hanno sottolineato lo stato in cui versa il campo Zaccari: la pista di atletica ha dei dislivelli e non è praticabile o che in inverno senza illuminazione i ragazzi sono costretti ad andare ad allenarsi in passeggiata mare oppure altrove. C’è, perciò, la necessità di un intervento immediato. L’assessore regionale Ferro, che era presente, ha dichiarato che il rifacimento dello Zaccari è inserito nel progetto triennale del fondo strategico regionale e quindi dovrebbe essere finanziato non appena ci sarà un progetto cantierabile. È già un motivo di grande soddisfazione l’inserimento nel programma triennale in attesa del reale finanziamento dei fondi“.

Un intervento fondamentale per rimettere definitivamente in sesto un impianto che ospita le attività sportive di diverse associazioni. Nell’incontro avvenuto giovedì una delegazione, formata dai consiglieri regionali Enrico Ioculano, Mabel Riolfo e Veronica Russo, dal sindaco di Camporosso Davide Gibelli, dal consigliere comunale di Vallecrosia con delega allo Sport Marco Calipa, dall’ingegnere Stefano Sciandra del comune di Ventimiglia e da alcuni rappresentanti delle associazioni sportive che utilizzano la struttura dello Zaccari si sono confrontati con la Regione sottolineando gli interventi, da circa un milione di euro, necessari per mettere in sicurezza la struttura sportiva in via Braie, in particolare quelli riguardo alla sostituzione della pavimentazione del campo di atletica, al ripristino dell’impianto di irrigazione del manto erboso e alla realizzazione dell'impianto d’illuminazione.