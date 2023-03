Sì dalla Regione per finanziare lo Zaccari, Calipa: "Assemblea per accelerare la pratica"

Il consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi l’ordine del giorno sul finanziamento della struttura polisportiva Raoul Zaccari di via Barie a Camporosso, attualmente gestita dai comuni di Bordighera, Camporosso, Ventimiglia e Vallecrosia, che è il comune capofila. “Il comune di Vallecrosia ha già convocato per il prossimo 3 aprile un'assemblea tra i quattro sindaci per ratificare l’approvazione del mandato per il progetto esecutivo al fine di sveltire, ancor più, l’iter rimanente” - annuncia il consigliere comunale di Vallecrosia con delega allo Sport Marco Calipa.

“Fondamentali sono stati i passaggi che hanno seguito la visita nella struttura dell’assessore regionale Simona Ferro nel corso del 2021, poiché, emerse alcune criticità, le amministrazioni si sono mosse con solerzia e raziocinio intervenendo su importanti precisazioni, in particolare sulle criticità idrauliche derivanti dal piano di bacino, e, soprattutto, dotandosi di un nuovo progetto rivolto a quelle opere più facilmente cantierabili e che presentavano criticità ormai non più derogabili" - fa sapere Calipa, che fin da subito, dopo l’insediamento nel 2018, ha mostrato una forte attenzione e un particolare attaccamento alle sorti di questa struttura.

L’amministrazione Biasi, coadiuvata dal consigliere comunale Marco Calipa e dell’assessore Pino Ierace, insieme alle amministrazioni dei comuni di Ventimiglia, di Bordighera, in particolare grazie all’interessamento dell’assessore Stefano Gnutti, e di Camporosso, tramite l'impegno del sindaco Davide Gibelli, si è dimostrata attenta e concreta anche nell’affrontare problematiche spinose e delicate come quella dello “Zaccari”.

“Di estrema importanza sono stati gli interessamenti dei consiglieri regionali dell’estremo Ponente ligure Mabel Riolfo, Veronica Russo ed Enrico Ioculano che hanno mantenuto viva la questione in Regione con attaccamento e concretezza" - sottolinea il consigliere Marco Calipa.