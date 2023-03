Dalla Regione i fondi per la riqualificazione dello 'Zaccari', i quattro comuni: "Obiettivo raggiunto grazie a lavoro collegiale"

Trovati i fondi per la riqualificazione del campo sportivo Raul Zaccari a Camporosso. La Giunta regionale della Liguria ha approvato il programma triennale per l’impiego del fondo strategico 2023-2025 e tra gli interventi previsti, grazie ad un cambio di ammissibilità delle richieste, vi è anche quello per la struttura in via Braie.

Vallecrosia, Camporosso, Bordighera e Ventimiglia avevano chiesto un intervento da parte della Regione Liguria per un impianto storico e fondamentale per il comprensorio e finalmente è arrivato. “I quattro comuni, con capofila Vallecrosia, che hanno in gestione la struttura sportiva di via Braie hanno fatto un grande lavoro nello sbrogliare la pratica che si era un po’ fermata per l’infattibilità del progetto per colpa del piano di bacino. Ci siamo così dotati di un altro progetto di fattibilità, su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che abbiamo presentato per tempo, con tanta velocità e fatica, il 31 ottobre” - dichiara l’assessore allo Sport di Vallecrosia Pino Ierace - “C’è stato un grande lavoro da parte di tutti i comuni, che ringrazio per la collaborazione, e anche da parte del consigliere di Vallecrosia Marco Calipa. Vallecrosia, essendo comune capofila, si è presa l’incarico di fare il progetto e la lettera di accompagnamento. È stato un lavoro collegiale partito dalla richiesta delle associazioni sportive e ora la Regione ha deciso di finanziare. Siamo contentissimi per il risultato”.

La delibera approvata prevede, più precisamente, l’intervento per il campo di atletica con i lavori di sistemazione della recinzione e degli accessi, il ripristino dell’impianto di irrigazione del manto erboso, dell'impianto di diffusione sonora, la sistemazione della pista d'atletica e la realizzazione dell'impianto d’illuminazione. “Sono pienamente soddisfatto” - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - “E’ una notizia che accolgo con piacere. Sicuramente sono opere indispensabili per garantire il futuro dell’impianto al servizio di chi svolge attività sportiva. Finalmente si può pensare a dare una struttura adeguata a chi fa atletica e a tutti i ragazzi che utilizzano il campo per le loro attività sportive. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per ottenere questo risultato, che è stato collegiale, dalle società sportive, alle diverse amministrazioni comunali coinvolte e alla Regione Liguria”.

“E’ una notizia importante per tutta l’amministrazione, la comunità e la città. È il risultato di una collaborazione portata avanti in sinergia dai comuni di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia e Camporosso” - afferma il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Le amministrazioni comunali hanno lavorato insieme per raggiungere questo ambizioso obiettivo. Sono molto soddisfatto”.