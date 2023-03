Carenza di medici specialisti in Patologia Clinica: l'Asl 1 alla ricerca di dottori a gettone

L’Asl 1 Imperiese ha emanato un avviso pubblico per Medici specialisti in Patologia Clinica, con contratti di lavoro autonomo e a copertura di un monte ore complessivo di 30 ore settimanali, vista la necessità di garantire la continuità dell'attività del servizio.

L’azienda sanitaria locale, da tempo versa in una situazione di forte carenza di Dirigenti Medici specialisti in Patologia Clinica, tale da mettere a rischio il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Già il 26 gennaio scorso è stato indetto un avviso simile, al quale non sono pervenute domande di partecipazione.

Nel febbraio scorso il Direttore del Laboratorio Analisi ha evidenziato la necessità di attivare la procedura per il reclutamento di Medici, con incarichi di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi, con 30 ore settimanali.

A chi aderirà sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo lordo pari a: 60 euro per i medici specializzati, 40 per quelli non specialisti e 35 gli specializzandi.