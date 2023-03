Bordighera, Ingenito: "Novità sul lungomare Argentina, riaperto tratto di pista ciclabile dai Pennoni"

“Vi sono due novità sul lungomare Argentina". Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

“E’ stato riaperto il tratto di pista ciclabile in corrispondenza dei Pennoni dopo il termine dei lavori, in carico a Rivieracqua s.c.p.a., per la rimozione del tubo” - fa sapere il primo cittadino riferendosi ai lavori per la rimozione del tubo che impediva il transito su un tratto di pista ciclabile all’estremità ovest del lungomare Argentina. La posa della conduttura sulla ciclabile da parte di Rivieracqua era stata una soluzione obbligata per poter intervenire sul sistema fognario.

“Ha preso il via il cantiere per la nuova area fitness nei pressi del San Marco" - svela, inoltre, il sindaco Ingenito. Per consentire i lavori l'area giochi sarà, perciò, chiusa e vi sarà il divieto di accesso.