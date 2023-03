“Il nostro piano asfalti va avanti: dal 2018 ad oggi investiti oltre 1.200.000 euro”. Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

“Terminati i lavori in via Roberto, oggi il cantiere è in via Torre Mostaccini mentre domani sarà avviata la scarifica in via Vittorio Emanuele II, nel tratto tra la chiesa di Terrasanta e corso Italia. Nella stessa strada sta procedendo la riqualificazione dei marciapiedi, per un intervento completo di manutenzione urbana” - fa sapere il primo cittadino.