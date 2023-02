Bordighera, lavori all'Angst: scattano divieto di transito e di sosta in via Mostaccini

Scattano il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in via Mostaccini, dal numero civico 9 al 35, a Bordighera, dalle 8 alle 18 di oggi e di domani, per consentire la scarifica e la stesa del nuovo manto stradale a seguito dei lavori per l'allacciamento idrico ed elettrico. Sarà, però, garantito il transito pedonale.

L'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, riguarda il tratto di strada coinvolto nei lavori che interessano l’immobile Angst, in passato un hotel dal respiro internazionale, che tornerà a splendere come struttura residenziale.

La struttura, in stato di abbandono da circa 80 anni, entro la fine del prossimo anno dovrebbe ospitare, infatti, diverse abitazioni, dal bilocale al penta locale. Solo alcune però avranno anche l'arredo cucina.