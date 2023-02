Imperia: domani presentazione libro ‘La signora dei gabbiani’ della scrittrice Sarah Cogni

Domani alle 18.00, la scrittrice Sarah Cogni presenta ‘La signora dei gabbiani’, Araba Fenice edizioni in collaborazione con la Banca Passadore Filiale di Imperia. L'evento si svolgerà nella hall della Banca Passadore in via Bonfante 18 di Imperia. Dialoga con l'autrice Silvano Balestreri, giornalista. Per info e prenotazioni chiamare la libraia Nadia 3392877093 oppure la libreria 0183449902.

La signora dei gabbiani, Sarah Cogni.

Elisa e Letizia: due figure femminili che, incontrandosi casualmente, uniscono le loro storie in un continuo alternarsi tra passato e presente. Un presente dove la giovane Elisa alle prese con la frenesia della vita moderna, diviene il pretesto attraverso cui l'anziana Letizia può finalmente raccontare la sua esistenza; un'esistenza scandita dalla sofferenza e, fino alla fine, segnata dall'amore per Tito, il figlio perduto e ritrovato che, tuttavia, mai potrà sentire davvero suo.

Ed Elisa sarà l'anello mancante di quella storia e, ripercorrendo un arco temporale di oltre settant'anni, potrà finalmente veder scritta la parola FINE.

Una storia affascinante dall'autrice de Il coraggio di Angela.

Sarah Cogni, è nata a Genova e vive a Celle Ligure con suo marito, i loro bambini e due cani. Lavora da vent'anni come insegnante di Scuola dell'Infanzia ed ama trascorrere il tempo libero con la sua famiglia. Nel 2013 ha pubblicato Il coraggio di Angela, nel 2014 Il sentiero di Emma. seguito del romanzo precedente. A Natale del 2014, sempre per Araba Fenice, è uscito Magie di un Natale passato, libro di racconti, illustrato da Agnese Minuto.