Ventimiglia, sgombero accampamento migranti sotto il cavalcavia di San Secondo: iniziati gli interventi di bonifica (Foto e video)

E’ iniziato un intervento di bonifica nella zona sottostante il cavalcavia di San Secondo di via Scalo Merci a Ventimiglia dove i migranti, non sapendo dove andare da quando è stato chiuso il campo Roja, si accampavano prima di tentare di oltrepassare il confine spesso assaltando treni merci o nascondendosi in ogni modo su quelli dedicati ai passeggeri.

Dopo lo sgombero, effettuato dalle forze dell’ordine lo scorso 15 dicembre, diverse persone erano ritornate ad accamparsi vicino ai binari del treno creando una situazione di degrado che non era più tollerata dagli abitanti di San Secondo, ma da ieri la polizia ferroviaria, insieme ad una ditta incaricata dalle Ferrovie, ha iniziato a pulire l’area.

L’opera di pulizia verrà ultimata nei prossimi giorni. Al momento rifiuti, coperte, vestiti, materassi e oggetti vari che erano stati accatastati vicino ai binari sono stati raccolti in grossi sacchi che verranno successivamente smaltiti.