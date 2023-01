Ventimiglia, migranti accampati sotto il cavalcavia di San Secondo. I residenti: "Sono sempre più numerosi" (Foto e video)

Nella zona sottostante il cavalcavia di San Secondo a Ventimiglia sono tornati i migranti. Dopo lo sgombero, effettuato dalle forze dell’ordine lo scorso 15 dicembre, diverse persone, che solitamente si riparano e si organizzano per tentare di oltrepassare il confine spesso assaltando treni merci o nascondendosi in ogni modo su quelli dedicati ai passeggeri, sono, piano piano, ritornate ad accamparsi vicino ai binari del treno.

Una situazione che continua a ripetersi e che non vede una fine. “Ogni volta li sgomberano ma dopo un po’ di tempo ne arrivano altri e sono sempre più numerosi, siamo disperati” - lamentano i residenti di San Secondo - “Innanzitutto è molto pericoloso per loro perché in pratica vivono vicino ai binari e poi c’è sporcizia dappertutto e così non facciamo una bella figura soprattutto nei confronti dei turisti che arrivano in treno. Inoltre si tratta anche di una situazione igienico-sanitaria da non sottovalutare".

I migranti, principalmente giovani uomini, non sapendo dove andare hanno, infatti, iniziato ad accamparsi sotto il cavalcavia di via Scalo Merci da quando è stato chiuso il campo Roja. Da quel momento nella zona vicino alla stazione ferroviaria si è creata una situazione di degrado che non è più tollerata dagli abitanti di San Secondo, i quali chiedono perciò una soluzione permanente.