Ventimiglia: sgomberati i migranti sotto il cavalcavia di San Secondo, blitz delle forze dell'ordine (Foto e Video)

Sono stati sgomberati oggi pomeriggio, dalla zona sottostante il cavalcavia di San Secondo allo scalo merci della stazione, i migranti che solitamente si riparano e si organizzano per tentare di oltrepassare il confine, spesso anche con sistemi molto pericolosi, assaltando treni merci o nascondendosi in ogni modo su quelli dedicati ai passeggeri.

Nonostante la pioggia battente gli agenti della Polizia Ferroviaria, coadiuvati dall'unità cinofila della Guardia di Finanza e Carabinieri, sono stati mandati via circa 15 migranti mentre, proprio per consentire l’operazione, sono stati cancellati tutti i treni da e per la Francia mentre viene consentito l’arrivo di quelli da Genova e Milano.

Ritardi e cancellazioni di diversi treni hanno creato alcuni disagi ai passeggeri, avvisati dagli altoparlanti della stazione ferroviaria. All’avvio dell’operazione la stazione è stata poi sgomberata per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Una serie di verifiche è stata fatta anche all’interno dello scalo ferroviario per capire se altri migranti fossero nascosti su convogli o in anfratti dello stesso.

Un profugo è stato portato in casera dai Carabinieri prima dell'operazione e per accertamenti su di lui. Si tratta del terzo blitz delle forze dell’ordine nelle ultime settimane. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento della Croce Verde Intemelia e dei Vigili del Fuoco.