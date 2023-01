Vallecrosia, consiglio comunale: nell'ultima seduta del 2022 approvate due variazioni di bilancio

Discusse due variazioni di bilancio durante la seduta del consiglio comunale di Vallecrosia, andata in scena lo scorso 28 dicembre nella sala polivalente.

Il sindaco Armando Biasi ha illustrato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 120 in data 16.11.2022 adottata ai sensi dell’art.175 comma 4 del D.LGS. n.267/2000 che è stata approvata con nove voti favorevoli e quattro astenuti: “La variazione è stata discussa in commissione” - sottolinea Biasi - “La Regione con il settore della Protezione civile ha finanziato tutti i comuni che hanno subito danni con la tempesta Alex. Gli interventi riguardavano solo ripristini e 25mila euro erano destinati per l’asfalto. Li avevamo anticipati con fondi nostri e cosi la Regione ce li ha restituiti. Sono urgenze, è un capitolo unitario”.

“100mila euro riguardano interventi dovuti a tempesta Alex" - replica il consigliere comunale Fabio Perri - “Si è fatto l’asfalto tra via Primo Maggio e Camporosso. Sicuramente è un lavoro meritevole, però chiediamo all’assessore del Bilancio più dettagli sull’intervento in merito ai 100mila euro”.

A seguire il primo cittadino di Vallecrosia ha spiegato pure la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 123 in data 23.11.2022 adottata ai sensi dell’art.175 comma 4 del D.LGS. N.267/2000 che alla fine è stata approvata con 7 voti favorevoli e 4 astenuti: “Siamo un paese molto folcloristico e così abbiamo fatto richiesta per un importo di 350mila euro. È una variazione che dobbiamo deliberare” - dice Biasi.

“In commissione è stato spiegato che si tratta di un atto formale urgente che riguarda la riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino” - afferma il consigliere comunale Simonetta Giovanna.