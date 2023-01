Vallecrosia contro il cibo sintetico, in consiglio comunale passa l'iniziativa di Coldiretti

Passa all’unanimità, in consiglio comunale a Vallecrosia, l’ordine del giorno del gruppo consiliare ‘Voi con noi’ sull’adesione alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico.

“E’ un ordine del giorno che è stato presentato in tutti i comuni” - espone il consigliere comunale Fabio Perri - “Anche da parte del sindaco c’è stato apprezzamento dopo aver avuto diversi incontri con Coldiretti. Sosteniamo perciò la proposta che sta promuovendo in giro contro il cibo sintetico. Ci sembrava doveroso sottoporla in sede di consiglio comunale per chiedere di sostenere tutte quelle iniziative portate avanti da Coldiretti“.

“Sono favorevole alla proposta” - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Mi aveva già contattato la categoria e anticiparla mi sembra una cosa positiva sia oggettivamente approvarla all’unanimità”.