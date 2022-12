Tariffe irrigue esorbitanti, agricoltori protestano a Vallecrosia: "Il sindaco ha accolto le nostre istanze" (Foto e video)

La protesta di Cia Imperia contro le tariffe dell'acqua per uso irriguo troppo elevate che applica Ireti sul territorio di Ponente sbarca anche nel comune di Vallecrosia. Dopo essere stati a Camporosso lo scorso 19 dicembre, ieri sera, i coltivatori della zona si sono presentati pure durante il consiglio comunale della città della famiglia per chiedere solidarietà e il sostegno del sindaco Armando Biasi e della sua amministrazione.

All'inizio della seduta Cia Imperia ha così esposto problematiche e preoccupazioni: “Siamo venuti a Vallecrosia perché abbiamo intenzione di coinvolgere tutti i sindaci di questo comprensorio visto che il problema è comune a tutta la vallata" - dice Mariangela Cattaneo, presidente di Cia Imperia - “E’ il problema che abbiamo già esposto a Camporosso: abbiamo tariffe che sono fuori controllo per quanto riguarda l’acqua ad uso irriguo e così chiediamo ai sindaci un impegno forte con una delibera per andare a modificare quella delibera provinciale che ha portato a queste tariffe così alte. Il sindaco di Vallecrosia ha mostrato tanto interesse nei nostri confronti, ha accolto le nostre istanze e ci ha assicurato che farà tutto il necessario per portare avanti queste nostre rivendicazioni. Mi auguro con tutto il cuore che possa produrre qualche effetto positivo”.

Le elevate tariffe dell’acqua ad uso irriguo continuano a mettere in ginocchio le aziende della zona: “Siamo venuti a Vallecrosia dopo essere andati a Camporosso per poter perorare la nostra causa. Il sindaco è stato disponibile a darci una mano, speriamo che vada a buon fine perché non ne possiamo davvero più” - aggiunge Roberto Rota, coltivatore di Camporosso e vicepresidente della Cia Imperia - “Ci sono aziende che ricevono bollette da dieci, dodici e quindici mila euro e non è possibile continuare su questa strada. Speriamo di riuscire a mettere una pezza con la collaborazione di tutti i sindaci dei comuni coinvolti, perché siamo davvero arrivati a un livello impossibile per riuscire ad andare avanti”.

Pure il sindaco Biasi e la sua amministrazione hanno rincuorato gli agricoltori accogliendo le loro proposte: “Sono stato avvisato dall’associazione di categoria Cia del problema delle tariffe dell’acqua” - dichiara il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Quanto è importante l’acqua per la floricultura è ovvio per cui abbiamo accolto le loro rimostranze e le loro necessità che i comuni, la Provincia e la Regione mettano testa alla modifica di quello che sono queste aliquote che hanno portato il costo dell’acqua a 1,80 euro per ciò che riguarda la loro specifica bollettazione”.

“Mi sono preso l’impegno come sindaco, ho detto loro che da un mese ho anche l’incarico come vicepresidente della Provincia e quindi sicuramente oltre ad avere accettato l’inserimento di una proposta di deliberazione sarà necessario e indispensabile che dalla teoria si passi ai fatti” - afferma il primo cittadino.