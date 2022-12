Vallecrosia, approvati misure di razionalizzazione 2021 e analisi dell’assetto delle società partecipate dal comune

Tra i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Vallecrosia, andato in scena ieri sera, sono stati approvati, con 11 voti favorevoli, le misure di razionalizzazione 2021 e l'analisi dell’assetto delle società partecipate dal comune.

Il sindaco Armando Biasi ha illustrato la relazione sugli interventi avviati e l’adozione dei provvedimenti per la razionalizzazione: “C’è un inciso da fare, voteremo favorevolmente perché come comune abbiamo degli impegni ed è importante che tali impegni vengano rispettati. Bisognerà fare delle considerazioni in merito alle partecipate in questi anni. Il comune di Vallecrosia ha delle quote irrisorie ma in qualche maniera contribuisce con una somma irrisoria”.

“E’ un copia e incolla tutti gli anni per cercare di salvaguardare partecipate del nostro comune nonostante i mille problemi che ci sono. Siccome prima o poi bisognerà arrivare ad un epilogo, le cose devono cambiare e migliorare, visto che si paga speriamo che ci sia un ritorno. Speriamo nella provvidenza affinché dia un colpo di salvaguardia a queste realtà“- replica il consigliere comunale Fabio Perri.